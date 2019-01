Valencia celebra su regreso con triunfo en el United

Antonio Valencia fue titular y capitán en el triunfo del Manchester United ante el Newcastle por la Premier League este miércoles.

Este fue el regreso del ecuatoriano tras varias semanas sin jugar por lesión.

Además fue el primer compromiso del jugador nacional bajo el mando del entrenador Solksjaer.

Los 'diablos rojos' han ganado 4 encuentros seguidos tras la llegada del técnico noruego.

Mira el tweet:

Feliz de empezar este nuevo año con un gran resultado del @Manutd_ES. Glad to start this 2019 with a great result of the team! pic.twitter.com/fVWiJLuTmx

— Antonio Valencia (@anto_v25) 3 de enero de 2019