Cristiano Ronaldo podría dejar la Juventus

El delantero de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, podría cambiar de equipo la próxima temporada. De acuerdo a información desde Italia, dos grandes de Europa están tras el goleador.

Según publica Tuttosport, el atacante portugués estaría analizando fichar por el Paris Saint-Germain o el Manchester United si la 'Juve' no logra clasificar a la UEFA Champions League la siguiente edición.

Durante los últimos meses, el nivel del club ha sido bajo y ha sido cuestionado por sus fanáticos. Actualmente, la Juventus está en la cuarta posición en la Serie A.

También, el equipo fue eliminado por el Porto en los octavos de final de la actual Champions League.

