Valencia desea sentirse "de nuevo futbolista" en México

El ecuatoriano Antonio Valencia, lateral de los Gallos Blancos del Querétaro, reconoció este domingo 3 de enero que aceptó jugar en el balompié mexicano para volverse a sentir futbolista tras pausar su carrera cinco meses.







"Estaba sin actividad y quería volver a entrenar con jugadores, sentirme de nuevo futbolista así que con el Querétaro se hicieron la gestiones rápidas, iniciaron un lunes y para el jueves estaba en el avión", dijo a agencia de noticias Efe.







Valencia, antiguo capitán del Manchester United, dejó Liga Deportiva Universitaria de Quito en julio y desde ese momento se quedó sin equipo.







El Querétaro, penúltimo lugar en la clasificación del Apertura 2020, aprovechó la agencia libre de Valencia para convencerlo de la mano de su compatriota Jefferson Montero, quien también disputará el Clausura 2020 con los Gallos.







"La decisión fue rápida gracias a Jefferson Montero, quien tenía información de que la Liga en México es competitiva y sobre todo porque muchos ecuatorianos vienen a jugar a este país", añadió el defensa de 35 años.







La referencia que Valencia tenía del balompié del país fue Alex Aguinaga, jugador ecuatoriano que triunfó en la década de los 90 con el Necaxa y que fue estrella de la selección del país sudamericano.







"Aguinaga es la bandera de Ecuador en México por la carrera que logró, le tenemos mucho cariño por su esfuerzo en la selección y me ha dicho que he llegado a una liga fuerte, competitiva y que mejora constantemente", expresó Valencia.







Antonio Valencia mencionó que el trabajo constante fue lo que lo llevó a pasar 14 años como jugador en España e Inglaterra.







"Lo que he hecho durante mi carrera es trabajar duro, no conozco otra fórmula del éxito. En el Querétaro intentaré tener buenos resultados; me he encontrado un equipo humilde con el que espero hacer cosas buenas".







Valencia fue campeón en 2006 con el Recreativo de Huelva en la Segunda División española y eso le acreditó para ir al Wigan inglés tres años.







En 2009, el Manchester United lo fichó y logró conquistar dos Ligas Premier, más una Europa League, además de otros títulos como la Community Shield y la Copa FA.







"Pasé 10 años en Manchester United, no fue sencillo, hubo muchos obstáculos, pero día a día trabajé por mi familia y para ser reconocido en mi tierra, ésa fue mi mentalidad todo el tiempo", concluyó el oriundo de Nueva Loja.