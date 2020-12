El delantero argentino Raúl Bobadilla es protagonista de una tremenda polémica en el fútbol paraguayo, después de su celebración en el triunfo 3-1 de Guaraní sobre Libertad, que le daba el pase a su equipo a las semifinales del certamen local.

Según portales internacionales como infobae.com, Bobadilla, que defiende los colores de la albirroja desde el 2015, marcó el gol que selló el encuentro y corrió rumbo a las cámaras de televisión para gritarlo, pero al mismo tiempo se bajó parte de su pantaloneta.

Olimpistas exigen que Raúl Bobadilla sea suspendido por este festejo. Así como a Pollo Recalde como cuando mostró los genitales y lo castigaron con 4 partidos. pic.twitter.com/6jYT7Cd2ku — Ale Silva (@alesilvaper) December 24, 2020

El Tribunal de Disciplina ya inició una investigación y en los próximos días podrían sancionarlo.

“Tiene el plazo de tres días, como todos, de contestar el sumario y ejercer su derecho de defensa”, informó el presidente del tribunal, Raúl Prono, en declaraciones que recoge el medio Peligro de Gol.

El atacante, que brilló en el fútbol alemán, podrá jugar la final del torneo más allá de si finalmente es suspendido.

“Sancionar de oficio sin escuchar al afectado, sin que el afectado ejerza su derecho de defensa es imposible. Eso no vamos a hacer”, explicó el juez.

El goleador de 33 años fue amonestado en el partido por el árbitro Juan Gabriel Benítez, pero por el festejo desmedido de haberse quitado la indumentaria, indica el portal infobae.com

“Fue sin intención, es más, me arrepiento ahora, espero que mi señora no haya visto porque me va a agarrar. Fue un momento de euforia por el que malogré anteriormente y una semana complicada que tuve, lo del pantaloncito se me fue un poco, pero no quise hacer un gesto”, aseguró el futbolista en declaraciones que replicó el diario ABC Color.

El jugador nacido en Misiones es uno de los referentes de este Guaraní, que intenta levantar el título local a cuatro años de su última alegría.