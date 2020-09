El defensor campeón con Liga Deportiva Universitaria de Quito, Hernán Pellerano, comentó lo que tuvo que vivir en Perú tras haberse contagiado por coronavirus.

"Me empecé a sentir bien de cuerpo, pero lo que sí me quedó fue una neumonía increíble. Era una cuestión que no podía respirar. Todo el día tosiendo. No podía ni comer", mencionó en una conversasción con Juan Manuel Herbella, exfutbolista de Barcelona SC.

El central reveló que perdió siete kilos durante el tiempo que estuvo enfermo porque no podía comer. "Dormía sentado. De cuerpo sí me empecé a sentir bien, no era una gripe como al principio, pero al toser todo el día, tenía mucho dolor de cabeza. Y llegó un momento que tuvimos que comprar un tubo de oxígeno", agregó.

Pellerano comentó que el COVID-19 le dejó una arritmia en el corazón y tuvo que someterse a una cardioversión para poder recuperarse más rápido, debido a que según lo que le comunicó un médico, ese inconveniente podía persistir meses.

"Tenían miedo que con el tema del COVID que tuve haya quedado en algunos de los pulmones o el corazón algún coágulo y era peligroso. Una vez que vieron que no tenía nada ahí la operación era muy sencillla, me la hice a la mañana y al mediodía estaba en mi casa. Ahora cada tanto me tengo que hacer chequeos, pero por suerte estoy muy bien", finalizó el argentino.

El zaguero vistió la camiseta de LDU entre 2018 y 2019, donde se consagró campeón del torneo ecuatoriano en 2018 siendo un jugador destacado del plantel 'albo'. Actualmente es jugador de Melgar de Perú, donde ha disputado un total de 6 partidos.