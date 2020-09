Escándalo en Inglaterra, los jugadores Phil Foden y Mason Greenwood fueron suspendidos de la selección, tras conocerse que violaron las medidas anti-COVID en el hotel que concentraban previo al duelo ante Dinamarca, al meter en su habitación a dos modelos.

El entrenador del conjunto británico, Gareth Southgate confirmó la suspensión: “Desafortunadamente me enteré de que dos chicos han violado las directrices de la burbuja”.

Según medios islandeses, los dos futbolistas recibieron en sus habitaciones a las modelos Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, de 20 años, y su prima, Lara Clausen, de 19 años. La primera de ellas, quien en 2019 ganó el concurso Miss Islandia y fue finalista del certamen Miss Universo, dialogó con el Daily Mail y contó detalles de lo ocurrido con los jugadores británico.

“Nos conocimos en línea. Estuve hablando con Mason durante un par de días antes de que vinieran a Islandia”, contó la joven, quien reconoció que sabían que lo que estaba haciendo estaba prohibido: “Sabían que tenían que ponerse en cuarentena, pero pensamos que, dado que jugaban contra Islandia, ya habían sido testados antes y estaría bien. Fue una buena noche la que tuvimos, por supuesto. Los cuatro estábamos pasando tiempo juntos y conociéndonos. Fueron buenos chicos. Realmente muy agradables”, contó Nadia.

La modelo de 20 años aclaró que pese a ver estado en contacto con Mason desde hacía algunos días, no sabía mucho sobre él: “Lo siento mucho por ellos y nunca quise ponerlos en esa posición. Pero no sabíamos nada, y no sabíamos que estaban en cuarentena, o de lo contrario no habríamos ido a encontrarlos. Ni siquiera sabíamos quién era Phil. Le pregunté a Phil quién era. No me gusta mucho el fútbol. No veo fútbol en absoluto. Ni siquiera sabíamos que Mason jugaba para el Man United”.

Y es que el reglamento era claro entre selecciones previo a un compromiso, los jugadores no podían abandonar el hotel ni recibir visitas.

Los dos futbolistas ingleses tuvieron que pagar una multa de 250.000 coronas islandesas (cerca de 1.500 euros/ 1.770 dólares), hizo saber este lunes por la noche a la AFP la policía islandesa, encargada del caso. Ambos también fueron reprendidos por sus clubes. “El Manchester United está en contacto con la FA (Federación Inglesa) y está decepcionado con el comportamiento de Mason Greenwood”, señalaron los Red Devils sobre un jugador que llegó a su academia a los seis años.