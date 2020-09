El reconocido futbolista brasileño, Givanildo Vieria Luis Fernando de Souza, más conocido como 'Hulk', está dando de que hablar y no precisamente por su rendimiento en el fútbol chino, se trata de su vida personal, debido a que decidió dejar a su expareja para casarse con la sobrina de ella.

Hulk contrajo matrimonio con Camila Angelo a finales de marzo del 2020, luego de empezar un breve noviazgo tras separarse de Iran Angelo de Souza, con quien mantuvo una relación de 12 años y con la que tiene 3 hijos.

Ahora, seis meses después, Iran decidió romper el silencio para contar el drama que vivió y resumió su dolor asegurando que enterró “una hija en vida”, haciendo referencia a Camila.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, se lamentó Iran en una entrevista con el medio portugués Record.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo”, explicó sobre la relación con su sobrina.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, sentenció.

Por su parte, el futbolista decidió ser frontal en su momento: “Hulk llamó a los padres y al hermano de Camila y les dijo la verdad. Fue el propio Hulk quien hizo pública la información porque no tenía que esconderse. Su posición es transparente y quiere evitar mentiras y comentarios maliciosos”.

“Tú me enseñaste qué es amar de verdad y, sobre todo, qué es ser amado. No tengo dudas de lo que deseo para mí a partir de ahora: una vida a tu lado”, escribió Hulk en una foto en su cuenta personal de Instagram, dedicado a Camila.

Actualmente, ambos se encuentran en China, país donde Hulk milita. Sin embargo, los medios locales aseguraron que su repentino casamiento también se debió a que la mujer necesitaba de una visa para continuar en el país.