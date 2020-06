Kike Saverio se despidió del Barcelona

El futbolista ecuatoriano, Kike Saverio, anunció su salida del Fútbol Club Barcelona con una emotiva carta que compartió en sus cuentas de redes sociales.

"Hola familia culé, hoy me dirijo a todos ustedes para informarles que a partir de hoy dejo de ser jugador del FCB. No ha sido una decisión fácil y solo puedo tener palabras de agradecimiento. Llegué siendo un niño en todos sentidos y me voy siendo un hombre, orgulloso de haberme ganado un respeto de todas las personas que han trabajado día a día conmigo", inició mencionando el jugador.

Saverio no arregló su situación con el club y salió de la plantilla gratis. Equipos como el Leicester City y Borussia Dortmund habían mostrado su interés por el talentoso extremo.