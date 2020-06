Renato Ibarra rompe el silencio y pide perdón

Renato Ibarra por fin rompió el silencio tras ser acusado de maltrato familiar contra su pareja Lucely Chalá.

En declaraciones para ESPN, el ecuatoriano recalcó que jamás hubo agresión física, y que además los policías "cambiaron el rumbo" tras declarar.

"Después de declarar ellos (los policías) me subieron a la patrulla y me llevaron a la Delegación, yo me subí tranquilo, pero después hicieron varias llamadas y cambiamos de rumbo", mencionó.

El sudamericano reconoció que pasar una semana en el Reclusorio Norte fue una de las peores experiencias de su vida, aunque siempre contó con el apoyo de su familia.

"No hubiera querido vivir nada de esto, fueron días muy difíciles, la semana que pasé ahí (en el Reclusorio) me la pasé llorando como un niño, pero estuve acompañado de mis familiares, la verdad es que fue una experiencia muy mala", agregó.

De igual forma, Ibarra aseguró que llegar a un acuerdo con Chalá fue sencillo, ya que ella cambió de opinión pensando en sus hijos, pues Romeo, que tiene 5 años, presenció los hechos.

"Yo creo que por nuestros hijos (se retractó), se llegó a un acuerdo entre ella y yo, le tuve que dar un departamento y un auto, pero ella ahí dijo la verdad, que yo no la toqué.

"Fue sencillo (el acuerdo), Lucely quiere lo mejor por nuestros hijos, con Lucely ahora hay una buena relación por nuestros hijos", relató.

¿QUÉ MENSAJE LE MANDA A LUCELY Y A LA GENTE QUE NO LE CREE?

El jugador del América volvió a ofrecer disculpas por su error, además de pedir una oportunidad para demostrar que ha cambiado.

"Me equivoqué, soy un ser humano, sí hubo una discusión verbal fuerte, pero no una agresión. De aquí en adelante quiero cambiar mi actitud y mejorar.

"Decirle a Lucely que hemos vivido siete años maravillosos, procreamos a Romeo y ahora viene otro niño, quiero pedirle que me perdone y que hagamos las cosas bien por nuestros hijos", expresó.