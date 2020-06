Wesley Sneijder, exjugador del Real Madrid en las temporadas 2007 al 2009, publicó su biografía. Un relato escrito por Kees Jansma en el que narra todas las experiencias vividas en el mundo del fútbol de primer nivel en el que se movió durante más de diez temporadas.

En un adelanto en exclusiva del medio holandés Voetball International, el talentoso futbolista tulipán, confiesa entre otras cosas que, durante su etapa en el Real Madrid, le gustaba consumir bebidas alcohólicas.

"No me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo. Físicamente, ni siquiera me di cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado. Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. Mi actitud no era digna del Real Madrid. Me mentía a mi mismo diciendo que todo iba bien y me aferré a mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente”, confiesa en sus memorias Sneijder.

“Era joven y apreciaba el éxito y la atención. Pero algo debe haber salido mal allí. No había drogas, pero sí alcohol y rock and roll. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Todo lo que comes está cubierto con la capa de amor. Ibas por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada. Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor”.

Además, también narra cómo fue su salida del Ajax y el proceso de su traspaso al Real Madrid: “Predrag Mijatović me informó en Schiphol, era el director de fútbol, enviado del presidente Calderón. Søren y yo con él en el aeropuerto. Sacó un papel de su bolsillo interior. Todavía puedo verlo haciendo ese gesto. Lo desdobló y lo vi de inmediato: tres millones netos por temporada. Contrato de cinco temporadas. En el Ajax ganaba un millón. Bruto. “Tómalo o déjalo.”, dijo Mijatovic. Lo tomamos”, desveló Sneijder.