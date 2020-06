Acusan a Naby Keita de agresión sexual

El mediocampista del Liverpool de Inglaterra, Naby Keita, ha sido acusado de agresión sexual por una mujer. En Twitter, Pontso Dlamini, abrió un hilo explicando lo que sucedió en una fiesta que organizó el jugador.

"El 18 de enero de 2020 fui agredida sexualmente por el jugador del Liverpool Naby Keita. Lo reporté a la Greater Manchester Police y a la policía de Merseyside, con todas las pruebas/grabaciones y llamadas donde su gente solicitó reunirse conmigo para disculparse, y me dijeron que era su palabra contra la mía. Al diablo con el sistema, me falló", inició mencionando en su perfil.

La joven acudió a la fiesta que organizó el volante en Formby, dentro de la ciudad de Liverpool con una amiga. "Al final de la noche, Naby dijo que llamó a un taxi para mí. Él mintió, ¡nunca llegó! Todos se fueron, me dejaron sola, él comenzó a tocarme y repetidamente dije NO. Fue entonces cuando me ofreció dinero. Lo rechacé".

Luego de irse de la casa del futbolista, mencionó que personas de su entorno trataron de comunicarse con ella para organizar una reunión para que Keita pueda disculparse con ella.

"Fui a informar a la Policía. Nuestros teléfonos (mío y de mi madre) fueron tomados por la policía de Merseyside para recuperar grabaciones de voz, textos, datos de ubicación. Incluyeron una grabación de voz de Leo (agente) diciendo que Naby Keita lo lamentaba y quería reunirse para disculparse. Nos negamos a encontrarnos con Naby para recibir las disculpas", finalizó su relato.

Went to report to @gmpolice. Our phones (me&mom) were taken by @MerseyPolice to retrieve voice recordings,texts,location data.These included a voice recording of Leo/agent saying #nabykeita is sorry and wants to meet to apologise. We refused to meet Naby for the apology pic.twitter.com/ijLvgNkUa5

