Cristiano Ronaldo comanda la victoria de la Juventus

La Juventus golpea primero. La primera jornada completa de Serie A arrancó con el plato fuerte del líder jugándose el primer puesto ante el Bologna y lo sacó con nota en un partido trampa al que llegaban tras haber empatado con sendos 0-0 en semifinales y final de Copa de Italia, que a la postre perdieron contra el Napoli en la tanda de penaltis.Además fue un partido importante también para Cristiano Ronaldo.

El luso volvió a marcar más de 120 días después, un hito que sólo había ocurrido en su carrera cuando lucía la elástica del Sporting CP portugués entre diciembre de 2002 y noviembre de 2003.

En el zurrón, Cristiano sólo recogió como premio un tanto de penalti, discutido y señalado por el VAR. pero ese lanzamiento desde los 11 metros le habrán quitado un gran peso de encima: falló un penalti ante el Milan en las semifinales de Coppa y en la final ante el Napoli no pudo llegar a lanzar.

Antes del descanso, Dybala marcó un golazo que supuso el 0-2 en el marcador y dio algo de tranquilidad a un equipo que no llegó a sufrir en exceso ante el Bologna, pero que necesitaba ganar para no ver cómo la Lazio tenía la posibilidad de superarles en lo más alto.

En la segunda mitad, Cristiano lo siguió intentando, pero no encontró premio. Advertía Sarri la semana pasada que CR7 "no tiene la brillantez habitual" y eso se siguió notando ante el Bologna. Incluso no tuvo la suerte de su parte, porque en el 89' sí logró batir de nuevo a Skorupski... pero el tanto fue anulado por fuera de juego.Aunque, al menos esta vez sí, la 'Vecchia Signora' logró sacar los tres puntos. Vitales, aunque la parte negativa del partido fue la lesión de De Sciglio y la expulsión por doble tarjeta amarilla de Danilo.Tres puntos, liderato asegurado una jornada más e inyección de moral para una Juventus que había vuelto del parón de capa caída. La Vecchia Signora golpea primero. La Lazio, el miércoles, tendrá la pelota en su tejado.