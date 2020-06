El entrenador del América, Miguel 'Piojo' Herrera, confirmó a los medios mexicanos, que Renato Ibarra está a la venta.

El estratega azulcrema, que reafirmó su unión con el club hasta 2024, señaló que el ecuatoriano es un jugador importante para él, pero que la directiva le está buscando nuevo hogar.

"Para Miguel Herrera es un jugador importante, bueno a secas, pero no importa la opinión de Miguel Herrera, importa la opinión de la directiva. Si lo tienen entrenando en otra parte pues es algo que no sé, está a la venta Renato, están analizando la posibilidad de vender, eso es lo último que me ha comentado Santiago y como dije, la verdad esperaremos a que nos digan qué va a pasar con él", expresó en entrevista con Telediario.

Cabe recordar que en Ibarra pesa, una detención por violencia familiar, en meses pasados, que lo ha llevado a ser marginado de la dirigencia del club.