De Londres a Sevilla y luego a Los Angeles. Los últimos meses en la vida de Javier ‘Chicharito’ Hernández fueron bastante agitados y estuvo mudándose en varias ocaciones. Pasó del West Ham al Sevilla y de allí a Los Angeles Galaxy de la MLS. Ahora se encuentra haciendo el confinamiento junto su pareja Sara Kohan y su hijo Noha en la ciudad al sur de California, desde donde lanzó una profunda reflexión.

En una entrevista difundida en YouTube, el futbolista azteca se mostró muy consciente del gran esfuerzo que hace el personal de la salud en todo el mundo para luchar contra el avance del COVID-19.

“Espero que esto mejore nuestra realidad. Ojalá sirva para que esa gente que está en unos niveles altos en todos los sentidos pueda aprender de esto y no haya tanta desigualdad. Siempre lo he sentido. A veces es increíble que a mi por hacer un deporte me paguen tantísimo dinero, mientras que los médicos y científicos que buscan la cura contra algo que está parando al mundo no ganan nada, económicamente hablando”, reflexionó ‘Chicharito’ en una entrevista con la comediante de stand-up mexicana Sofía Niño de Rivera.

“Uno trata de hacer lo suyo, tratar de emparejar eso y tratar de que no haya tanta desigualdad con toda la gente que está a mi alrededor. Obviamente estoy un poco preocupado pero tranquilo de que mi familia está bien de salud y estoy tratando de hacer lo que está en mi trinchera para mejore la realidad de mucha gente”, agregó el ex jugador del Manchester United y Real Madrid.

Mientras continúa esperando a que la MLS se reanude al igual que la gran mayoría de las ligas de fútbol a nivel mundial, Chicharito se refugia en su casa de Estados Unidos, que actualmente es el país con mayor número de contagios a nivel mundial y tiene su cifra de personas fallecidas continúa en ascenso. Allí disfruta de la convivencia con su pareja y su hijo.

“Con Sara (Kohan) tenemos muchas cosas afín y otras que no, pero tenemos cosa muy claras del respeto, de la libertad. Nos llevamos muy bien, no todo es color de rosa, pero el amor está ahí, tenemos muy buena convivencia. Esta estabilidad nos viene bien, por que nos estuvimos moviendo muchísimo. Noah apenas está agarrando el ritmo de sueño y sí nos viene muy bien. Tenemos en mente disfrutar lo que sea en este aislamiento”, aseguró Chicharito.