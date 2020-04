La suspensión del fútbol debido a la pandemia del coronavirus ha llevado a los clubes a reorganizar sus gastos, al menos mientras la pelota no gire. En este marco, los dirigentes han advertido rápidamente que en los balances el color rojo está justo en la palabra “salarios” y son los futbolistas los que más ceros tienen.

Las principales ligas han optado por dos caminos, que cada institución negocie con sus jugadores, como ocurrió en Alemania o España, o que sean las asociaciones quienes lo decidan, como está ocurriendo en Inglaterra en donde aún no hay acuerdo entre las partes. El caso de Francia sería particular, ya que este jueves la Ligue 1 acordó un proyecto, que según señalan sería anunciado este mismo viernes, pero del que no participarían todos los equipos.

Según señala Le Parisien, la medida generaría ahorros de un 30% promedio y cubre cubre parte de marzo y todo abril. A diferencia de lo que sucedió en otras naciones, en Francia los recortes serían escalonados de acuerdo a las ganancias de cada deportista. Es decir, los jugadores que ganan entre USD 10.000 y 20.000 por mes, recibirían un recorte del 20 %, los que perciben entre USD 20.000 y 50.000, sufrirían rebajas del 30% y los que embolsan entre USD 50.000 y 100.000 sufrirían un golpe del 40%.

El gran problema que tiene la Ligue 1 es que hay una gran diferencia entre el París Saint-Germain (PSG) y el resto de los clubes, en cuanto a presupuesto. Por ese motivo, las negociaciones de este elenco serían diferentes. El objetivo de la dirigencia es que sus máximas figuras se bajen los ingresos hasta un 50% o, muy probablemente, más.

Según había filtrado el diario L’Equipe en febrero, el salario de Neymar es de USD 3,2 millones por mes, cifra impagable para cualquier otro equipo francés. Si el futbolista acepta, padecería una reducción de USD 1,6 millones o incluso más, ya que él es el jugador mejor pagado de toda la Ligue 1.

Por su parte, Mbappé gana poco menos de USD 2 millones al mes, por lo que cobraría 1 millón. Se estima también que Edinson Cavani, Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti, Angel Di Maria y Keylor Navas reciben USD 1 millón, y también cobrarían la mitad durante la cuarentena.

Además, habría una diferencia sustancial con respecto a lo que sucederá en otros equipos. El perfecto sería aprobado porque los clubes pagarían lo quitado, en cuotas cuando se reanude la actividad, y de esa manera los futbolistas no perderían dinero. En el PSG no habría reintegros.

En Francia el fútbol está suspendido desde mediados de marzo y desconoce cuándo regresará la actividad, aunque la UEFA haya puesto a junio como el gran objetivo. En cuando a contagiados por coornavirus, ya hay más de 117 mil, de los cuales 12.200 han muerto y 23.200 se han recuperado. En el mundo, la cifra de decesos supera los 95 mil y los infectados actualmente son más de 1,143. millones.