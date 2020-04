Paul Pogba quiere jugar en el Real Madrid

El reconocido medio inglés, The Sun, asegura que Paul Pogba quiere salir del Manchester United en el siguiente mercado de pases europeo para fichar por el Real Madrid.

Según la información, "la prioridad de Pogba es salir del United y fichar por el Madrid este verano junto a su amigo Zidane". Los 'red devils' buscarían venderlo por 110 millones de euros.

El francés ha disputado apenas ocho partidos, debido a unas constantes lesiones en uno de sus tobillos esta temporada. Su contrato termina el próximo año, pero por la crisis del coronavirus el United estaría dispuesto a venderlo antes.

