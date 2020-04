Marcelo Sosa, exfutbolista uruguayo, mencionó en una entrevista que Leonardo Ramos le habría pedido dinero a jugadores para darles oportunidad de tener minutos en el campo de juego.

"De Danubio un poco me fui y un poco me sacaron. Se me terminó el contrato en su momento, pero nadie decidió renovar. Tuve problemas con Leo Ramos porque le pedía plata a los jugadores para jugar", dijo en una entrevista para Sport 890.

El 'Pato', aseguró que este inconveniente se lo comentó a los directvos del equipo, pero no hicieron nada al respecto. También mencionó que hay otros entrenadores que harían lo mismo.

Ramos fue director técnico de Barcelona Sporting Club en 2019 donde tuvo un inicio prometedor, pero dejó el equipo luego de quedar eliminados de Copa Ecuador ante Delfín.