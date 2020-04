Wilfried Zaha, figura del Crystal Palace, pero con pasado en el Everton y West Ham United, reconoció en una entrevista, que el rival más fuerte al que midió, fue Antonio Valencia, excapitán del Manchester United y vigente estrella de LDUQ.

En declaraciones compartidas por ‘DUGOUT’ mientras el fútbol se mantiene paralizado a causa de la pandemia del COVID-19, Wilfried Zaha tuvo una confesión en la que nombró al 'tricolor'.

“Como lateral derecho, probablemente el mejor al que he enfrentado es Valencia. Sí, porque es fuerte, rápido. Realmente tenías que pensar fuera de la caja (en inglés se utiliza la metáfora de ‘think outside the box’ para actuar de una manera no convencional) para poder pasarlo”, reveló Zaha, considerado uno de los mejores jugadores del torneo inglés.

“Era un alero antes (Antonio Valencia pasó de extremo por derecha a jugar como lateral por la misma banda bajo el comando de Sir Alex Ferguson en el Manchester United), como Andros (Townsend, su compañero en el Palace), y era muy difícil pasarlo. Jugaba proyectándose hacia adelante en la cancha y sabía cómo retroceder”, complementó Zaha.