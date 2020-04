Pelé revela de qué equipo es hincha

A sus 79 años, Pelé, el jugador más importante de la historia del fútbol brasileño, reveló de qué equipo es hincha y sorprendió a todos: no es Santos, camiseta que más lo identificó a lo largo de su carrera profesional.

“La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians, o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama), me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco”, contó en una entrevista con Pilhado, canal de YouTube.

Para que quede bien claro, luego ratificó que su amor por el conjunto de Río de Jaineiro sigue vigente: “No fui, soy vascaiano. Por si no se acuerdan soy de Vasco”. A pesar de que realizó toda su carrera profesional en Santos y se retiró en el Cosmos N.Y. de Estados Unidos, disputó unos partidos amistosos para el club de Río: en 1957, en un torneo amistoso en el Maracaná.

También, el Vasco es el equipo al que O Rei le hizo su gol mil, el 19 de noviembre de 1969, en un encuentro correspondiente al torneo Roberto Gomes Pedrosa (hoy sería el Brasileirao), en el mítico estadio Maracaná.