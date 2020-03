La pandemia de coronavirus ha cambiado la cotidianidad alrededor del mundo. Las medidas de aislamiento, dictadas por los distintos gobiernos o asumidas de manera autónoma por los ciudadanos, han llevado a que, en menor o mayor medida, la población tome dimensión de la gravedad de la situación.

En el caso del ex futbolista ucraniano Andriy Shevchenko, la cuarentena lo ha llevado a rememorar otros momentos duros de su vida. “Viví algo muy similar a los nueve años, cuando Chernobyl explotó”, dijo el actual entrenador de la selección de su país en una entrevista concedida a Sky Sports.

El ganador del Balón de Oro del 2004 nació en Dvirkivshchyna, una ciudad ubicada a a poco más de 200 kilómetros de la central nuclear que explotó en 1986. Por ese entonces, el ex futbolista tenía nueve años y vivió muy de cerca las consecuencias del trágico hecho. Hace algún tiempo relató cómo aquel episodio afectó a su vida cotidiana: “Me acuerdo que mi padre un día llegó a casa con un aparato que mide la radiación. Yo jugaba al fútbol en mi barrio y el balón terminó en una casa que estaba muy alta. Como era alto, logré trepar a la casa y me encontré con varios balones. Mis amigos como eran más bajos no lograron treparse y yo me traje los balones a casa. Cuando hicimos la medición de la radiación de los balones nos dimos cuenta que estaba muy alta”.