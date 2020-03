Es uno de los entrenadores más carismáticos del mundo y no es la primera vez que saca a relucir su costado más humano. Jürgen Klopp también se han conmovido en medio de la pandemia mundial de coronavirus. El entrenador alemán del Liverpool FC ha confesado que no pudo contener las lágrimas al ver un video en el que un grupo de médicos cantan ‘You’ll Never Walk Alone’ (‘Nunca caminarás solo’) en un hospital del Reino Unido.

Klopp, quien tiene una gran química con los aficionados de los Reds, prácticamente la misma que tenía con los del Borussia Dortmund‚ ha revelado que lloró cuando vio imágenes de los trabajadores del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) entonando la famosa canción que perteneces a los fanáticos que recurren a Anfield.

“Ayer me enviaron un video de personas en un hospital de cuidados intensivos cantando ‘You’ll Never Walk Alone’ y cuando lo vi comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Estas personas no solo trabajan sino que lo hacen con un gran espíritu”, dijo Klopp en diálogo con el sitio web del club.