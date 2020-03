La estrella de la Juventus Paulo Dybala reveló este viernes que tuvo "problemas para respirar", después de anunciar el sábado que dio positivo por coronavirus.

"Me siento mejor ahora, después de algunos síntomas fuertes", señaló el jugador de 26 años a JTV Channel.

Dybala fue el tercer jugador de la Juventus en anunciar que sufría la pandemia, tras Daniele Rugani y Blaise Matuidi.

"Hace un par de días no estaba bien, me sentía pesado y después de cinco minutos moviéndome, tenía que parar porque tenía problemas para respirar", añadió el internacional argentino.

"Ahora puedo moverme y caminar para empezar a intentar entrenar, porque cuando lo intenté en los pasados días, empecé a temblar demasiado", continuó.

"Me faltaba el aire y como resultado no podía hacer nada, tras cinco minutos estaba muy cansado y sentía el cuerpo muy pesado, me dolían los músculos", relató el internacional argentino.

"Ahora voy bien. Mi pareja Oriana (Sabatini) también ha superado los síntomas", concluyó.

Pieza importante en el ataque de la Juventus, Dybala ha marcado 13 goles contando todas las competiciones esta temporada.