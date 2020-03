Messi es el futbolista mejor pagado del mundo

France Football publicó la lista de los 10 jugadores mejores pagados del mundo. En el primer puesto se encuentra Lionel Messi, figura y capitán del Fútbol Club Barcelona.

El argentino gana al año un total de 131 millones de euros, luego está Cristiano Ronaldo con 118 millones de ganancia y en tercer lugar Neymar con 95 millones de euros.

A continuación el listado completo:

Lionel Messi has been named the highest paid footballer in the world, earning €131 million annually pic.twitter.com/M4euyvgqSG

— ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2020