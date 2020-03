Pepe Reina, guardameta del Aston Villa, habló en una entrevista para la cadena COPE sobre la situación que está viviendo a causa del coronavirus.

"Llevo dos semanas confinado en casa. He tenido síntomas de padecer coronavirus. Esta semana me ha tocado pasar el bicho. Aquí tests no se hacen, a no ser que estés muy mal y tengas que ir al hospital para que te lo hagan. Los síntomas han sido de ello. Ha sido como si me hubiera pasado un camión por encima. Ahora me encuentro fenomenal", dijo el jugador español.

El arquero menonó que todas las personas tienen que ser buenos ciudadanos y seguir las medidas de prevención que pone cada Gobierno. "Cuanto más estrictos seamos, antes pasará todo. Todo pasa por quedarnos en casa, hacer muy severo este confinamiento y esto tiene que pasar", agregó. Sobre el regreso de las competiciones, Reina dijo: "El fútbol pasa a un segundo plano. No me importa mucho, la verdad. El bienestar de todos pasa por encima de cualquier otra cosa. No sé si volveremos a jugar esta temporada".