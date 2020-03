Expresidente del Real Madrid muere por coronavirus

El ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz ha fallecido hoy por coronavirus a los 76 años de edad en un hospital madrileño. El empresario fue ingresado en la UCI la Fundación Jiménez Díaz el miércoles con pronóstico grave tras varios días con síntomas propios de Covid-19. Su estado de salud fue a peor desde el jueves debido a que ya presentaba patologías previas como diabetes y problemas respiratorios.

Así lo anunció su hijo a través de las redes sociales:

Su primogénito Lorenzo, ex jugador de la sección de baloncesto del club blanco, aseguró el jueves por la noche que su situación había ido sensiblemente a peor en las últimas horas. “Acabamos de hablar con el médico y las noticias no son nada buenas. Al margen de la insuficiencia respiratoria se le junta un fracaso renal por la infección grave. Hay que esperar 24h pero debido a su edad está muy complicado. Lo peor es no poder estar junto a él”, escribió el hijo mayor en su cuenta de Twitter.

“Estuvo varios días en casa, un poco por solidaridad, porque se veía con fiebre, pero había que esperar más síntomas y cuando llegaron fue cuando decidieron llevarlo ayer al hospital, donde le ingresaron por una neumonía bilateral en la que podía correr riesgos”, contó su hijo horas después del ingreso hospitalario.

El Real Madrid, club que Sanz presidió entre 1995 y 2000, quiso mandarle un mensaje de ánimo al conocer su estado. “Querido Lorenzo Sanz, todo nuestro apoyo y nuestros mejores deseos. Mucha fuerza y mucho ánimo de toda la gran familia madridista

El presidente de la Séptima

Lorenzo Sanz Mancebo fue presidente del Real Madrid entre 1995 -relevando en el cargo a Ramón Mendoza- y 2000, cuando fue derrotado por Florentino Pérez en las elecciones celebradas a la conclusión de la temporada 1999/2000.

Bajo su mandato, el club blanco ganó una Liga (1996/1997), una Supercopa de España (1997), una Copa Intercontinental (1998) y dos Champions League.

Si por algo pasará a la historia del Real Madrid es por ser el presidente de la ansiada Séptima en 1998, título que se le resistía al Madrid desde hacía 32 años. Con Jupp Heynckes en el banquillo el club blanco volvió a ser campeón de Europa derrotando a la Juventus de Turín en Amsterdam gracias a un solitario tanto de Pedja Mijatovic.

Dos años después, y de la mano de Vicente del Bosque, el Madrid ganaría la Octava goleando al Valencia con goles Morientes, McManaman y Raúl en la primera final de la Copa de Europa que disputaban dos equipos del mismo país.

A pesar del ganar dos Champions en tres temporadas, aquel éxito no le bastó para revalidar el mandato en las elecciones que se celebraron semanas después. Florentino Pérez ganó los comicios con la promesa electoral del fichaje del futbolista portugués del Barcelona Luis Figo.

Problemas con la justicia

A lo largo de su vida, Lorenzo Sanz estuvo implicado en varios procesos judiciales. En noviembre de 2018 fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a tres años de cárcel y al pago de una multa de 1,2 millones de euros por defraudar a Hacienda. Ocultó a la agencia tributaria 6 millones de euros “de forma intencionada” en sus declaraciones de la renta relativas al IRPF en los ejercicios de 2008 y 2009.En 2008 fue imputado en Francia por estafa inmobiliaria pero fue puesto en libertad tras ser arrestado en Córdoba.