Napoli anuncia que volverá a los entrenamientos

El Nápoles, rival del Barça en los octavos de final de la Champions League, ha sorprendido al anunciar en un comunicado oficial que volverá a entrenar en la ciudad deportiva de Castel Volturno el próximo miércoles 25 de marzo, pese a que en Italia la alerta sanitaria por el coronavirus sigue siendo máxima.

De momento, el Nápoles comunicó que realizará una sesión matutina el miércoles que viene pero es posible que el entrenamiento no se celebre ante la delicada situación que está viviendo el país por el coronavirus, después de que Italia ya sea el país con más fallecidos por culpa del virus en todo el mundo.

La decisión del Nápoles de volver a entrenar ha generado varias críticas entre sus aficionados y también ha mostrado su rechazo Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas, en sus últimas declaraciones.

“El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenar ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa”, sentenció Tommasi, visiblemente molesto ante la postura del Nápoles y también de la Lazio de regresar al trabajo.

Cabe recordar que la Serie A y el resto del fútbol italiano han parado toda su actividad hasta el próximo 3 de abril para combatir los efectos del coronavirus, aunque dicho parón podría prolongarse durante más tiempo si la situación en Italia no mejora en los próximos días.