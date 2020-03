El jugador del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, decidió empezar a recaudar fondos para los hospitales italianos de Lombardía y Piamonte que están combatiendo el coronavirus.

"En este momento dramático para Italia, creamos una recaudación de fondos para los hospitales de Humanitas. Cuento con la generosidad de mis colegas y de aquellos que desean hacer incluso una pequeña donación. ¡Comencemos juntos el CoronaVirus y ganemos este partido!", escribió el sueco.

La campaña se llama '¡Patea el virus!' y las donaciones se hacen a través de la plataforma Go Found Me, donde personas a nivel mundial pueden ayudar esta iniciativa desde sus casas.

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020