Ronaldinho, campeón en cárcel paraguaya

Ronaldinho continúa dando dotes de verdadero fútbol a pesar de la situación personal que vive. Y es que, dentro de un penal en Asunción, el astro brasileño se coronó campeón y fue el MVP de un torneo relámpago en la prisión Agrupación Especializada.

El ex futbolista no pensaba jugar dado que no tenía botines. Sin embargo, fue un propio judicial quien le habría prestado unos para que el carioca pudiera participar en el torneo. Ya dentro, registró ocho anotaciones en la goleada de su equipo por 11-2.

Ronaldinho y su equipo de esta manera lograron el torneo, en donde el premio mayor fue un cerdo de 16 kilos.