Allegri se acerca al Manchester United

Massimiliano Allegri sigue siendo uno de los DT más prestigiosos que aún no tienen equipo. Tras el éxito cosechado en la Juventus de Turín que no pudo coronarse con la consecución de la tan ansiada Champions League a pesar de varias buenas actuaciones, el entrenador italiano no se ha inmiscuido en ningún proyecto por el momento, aguardando la oportunidad esperada que evite la precipitación pagada tan cara por muchos entrenadores de la élite.

Esa opción parece haber llegado de manera definitiva: Allegri espera para entrenar a un Manchester United que cuenta con la figura de un Ole Gunnar Solskjaer muy cuestionado.

En el fútbol puede pasar de todo, pero parece que los días del técnico noruego en el banquillo de los ‘red devils’ están contados. Los malos resultados han colmado la paciencia del graderío de Old Trafford que ya lleva semanas pidiendo la cabeza del entrenador. Sin plan de juego ofensivo ni defensivo, sin motivación sobre el terreno de juego, sin el apoyo de algunos pesos pesados del plantel…

Massimiliano Allegri espera que los dirigentes del Manchester United tomen la decisión indicada y acaban desprendiéndose del héroe de la final de Champions de la temporada 98/99. El italiano está acostumbrado a dirigir equipos gran entidad y exigencia y sería la solución de muchos de los problemas de grandeza y gestión de egos que lleva acumulando el equipo desde hace varios años.