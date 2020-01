El lateral derecho de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Antonio Valencia, podría volver al fútbol de Inglaterra según informan medios internacionales.

"Antonio Valencia, está tan desesperado por regresar a Inglaterra que está dispuesto a jugar en el Championship, según los informes", escribe The Sun en su página web.

También, según la información del portal, el ecuatoriano está completamente recuperado de la lesión que lo complicó en su última temporada con el Manchester United y desea "volver a estas costas antes de colgar sus botas para siempre".

Valencia, llegó esta temporada al conjunto 'albo' donde quedó campeón de la Copa Ecuaor y vicecampeón de la LigaPro Ecuador 2019.

