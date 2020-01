Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus de Italia y la selección de Portugal, fue la personalidad que más ganó dinero por publicidad en su cuenta personal de Instagram en 2019.

Según el listado que publicó ESPN, el delantero ganó 47.8 millones de dólares el año pasado. En el segundo lugar, aparece Lionel Messi, con un total de 23.3 millones de dólares ganados en 2019.

Cristiano Ronaldo reportedly made more from Instagram than he did from playing football last year pic.twitter.com/VBLP3KIJ1w