Los multimillonarios fichajes y salarios que ofrece la Superliga china están cerca de tocar a su fin. La Chinese Football Association (CFA) ha revelado una serie de medidas entre las que destaca la implantación de un límite salarial para mejorar la maltrecha economía de sus clubes."Nuestros clubes han despilfarrado demasiado dinero.

Nuestro fútbol profesional no se ha manejado de manera sostenible. Si no tomamos medidas oportunas, me temo que colapsará", anunció Chen Xuyuan, presidente de la CFA.

El acuerdo alcanzado por Federación y clubes estipula que ningún jugador chino podrá cobrar más de 1,28 millones de euros brutos por temporada. Los extranjeros, por su parte, no podrán rebasar los 3 'kilos' netos.Una medida que podría tener un efecto contraproducente a la hora de seguir fichando 'megacracks'.

Conviene recordar que la Superliga china paga actualmente 20,8 millones a Oscar, 17 a Hulk, 15 a Pellè, 12,2 a Fellaini... Además, pujó fuerte en verano por el fichaje del madridista Gareth Bale.Las cuentas están claras. Cada club, de la próxima temporada en adelante, podrá gastar un máximo de 141 millones de euros por año. Un montante del que los salarios sólo podrán ocupar el 60%.