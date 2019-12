Cristiano develó la última vez que se emborrachó

Cristiano Ronaldo desembarcó hace un año y medio en Juventus y continuó agigantando su legado, al conseguir un Scudetto (el octavo de manera seguida para el club italiano) y convertirse en el primer futbolista en ser campeón de la Premier League, la Serie A y La Liga.

"Me convertí en el único en ganarlas. Como digo siempre, un trofeo es un trofeo y yo adoro ganarlos. Mi madre aquel día era muy feliz, siempre me sigue, también aquí en Turín. En España me metía mucha presión, me decía ‘mañana debes ganar y meter un gol’. Me presionaba, pero entiendo por qué lo hacía. Ahora se preocupa más por como estoy, por mis niños. Ha cambiado", develó el portugués en una entrevista con DAZN Italia.

La Eurocopa de 2016 que ganó con Portugal fue un título que marcó a Cristiano Ronaldo. Al recordar ese certamen, el portugués contó una inédita anécdota: “Para mí, es el título más importante que gané en mi carrera. Aquella noche reí, lloré, sufrí… Y después me emborraché, claro. Lloré tanto que quede deshidratado y con una copa de champagne ya estaba borracho. No suelo beber, pero aquella noche era especial: la más importante”.