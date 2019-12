La figura de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, reveló en una entrevista para DAZN Italia, donde comentó su historia de celebración de la Eurocopa 2016.

"El trofeo más importante que he ganado en mi carrera, el que gané con mi selección. Campeón de Europa con Portugal. Me emborraché después del partido. Lloré tanto que terminé deshidratado, bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho. Pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial... Es el título más importante para mí", dijo el goleador.

En ese partido, Portugal superó a Francia por 1-0, con gol de Eder. En ese partido, Cristiano tuvo que salir del campo de juego por lesión.