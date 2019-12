Zlatan Ibrahimovic regresará al AC Milan

Zlatan Ibrahimovic, exjugador de Los Angeles Galaxy, habría llegado a un acuerdo para vincularse la próxima temporada en el AC Milan.

Según informa el periodista, Giaunluca Di Marzio, el goleador firmaría un contrato por seis meses y con opción a extenderlo, pero con ciertas condiciones. Todos los detalles se estarían definiendo en las últimas horas.

En esta temporada, el futbolista jugó 31 partidos en la MLS y consiguió anotar 31 goles. También, fue All Star de la liga y figura del torneo.

