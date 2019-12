Figo desmiente haber tenido una relación con Guardiola

Luis Figo, reconocido exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, negó en una entrevista los rumores que existieron sobre una supuesta relación con Pep Guardiola.

"Guardiola fue un gran amigo, una persona que me ayudó mucho. Mi compañero de habitación. Pero no hubo nada. Me gustan las mujeres", dijo el portugués en una entrevista para la revista ICON.

Figo, vistió la camiseta del equipo catalán entre 1995 y 2000. Jugó 249 partidos, anotó 45 goles y ganó 7 títulos.

