Dájome fue rechazado por una lesión vieja

Después de ser campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle, el delantero Cristian Dájome, quien acaba de finalizar en Ecuador su contrato en condición de préstamo desde Atlético Nacional, quedó como ficha libre y varios ojos se pusieron sobre él, entre ellos, los de Junior de Barranquilla, quien tras los acercamientos tenía todo listo para incorporar al jugador bogotano.

En una entrevista para radio Caracol, Dájome dio su versión del por qué, el cuerpo médico del 'Tiburón' le bajó el pulgar.

"Hice los exámenes, no pude firmar por un papel que había algo incorrecto en la hoja, por eso no firmé, después de 3-4 horas, le notificaron a mi representante que no iban a ser uso de mi préstamo, porque en los exámenes que tenía el cartílago desgastado de la rótula y sobrepeso", empezó hablando el extremo campeón con IDV.

Profundizando, Dájome señaló: "respeto las políticas de Junior, pero en Atlético Nacional y América de Cali en los que he estado, me salía el desgaste del cartílago, pero ya me cicatrizó... sobre todo con el sobre peso, en IDV terminé con 75 kg, pero ahora estoy en 77 kg, por vacaciones, y ellos ya lo tildan de sobre peso".

Para finalizar, Dájome lamentó que al ser rechazado finalmente por Junior, pudo haber tomado una mejor decisión con otro club: "no quería volver a Colombia, fue realmente por personas a mi alrededor que me recomendaron volver a mi país, ya que gracias a Dios hice un buen año, y tuve muchas ofertas".