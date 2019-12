La leyenda del Fútbol Club Barcelona, Ronaldinho, habló sobre Lionel Messi y su sexto Balón de Oro. Para el brasileño, el argentino no es el mejor de la historia.

"Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí están Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época", mencionó el exfutbolista.

'Dinho' compartió equipo con Messi en el Barcelona, entre 2005 hasta 2008. Luego, fichó por el Milan y pasó por varios equipos hasta su retiro.