Aubameyang tuvo que ir al baño en pleno partido

Pierre Emerick Aubameyang, figura del Arsenal y de la Premier League, tuvo que salir del campo de juego en pleno partido para ir al vestuario.

Según mencionan los medios ingleses, el delantero gabonés tuvo que ir al baño en el minuto 81 del partido. El DT interino de los 'gunners', Freddie Ljungberg, se sorprendió al ver salir del túnel al futbolista.

"Realmente en el momento no me di ni cuenta de que se había marchado. Yo solo lo vi cuando volvió al campo unos minutos después y me sorprendí", dijo el entrenador.

Para finalizar, el exfutbolista justificó a Aubameyang: "Cuando te tienes que ir... Pues te tienes que ir. Si te encuentras mal pues te encuentras mal, no hay mucho que hacer".

In the 88th minute, Pierre-Emerick Aubameyang decided it was time to go to the toilet, despite being 2-1 down.



The funny this is, Freddie Ljungberg didn’t even notice he went off. The banter continues.https://t.co/6aQL6dAt29 pic.twitter.com/M3nDXPoBCn

— SPORTbible (@sportbible) December 6, 2019