El reconocido delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, comentó en una entrevista que "mandó al hospital" a Marco Materazzi, reconocido defensor italiano.

"En la segunda mitad le di un golpe de taekwondo y lo mandé al hospital. Stankovic me preguntó por qué lo hice y respondí que esperaba aquel momento desde hace cuatro años", recordó el delantero un partido ante el Inter de Milán en 2010.

Ambos jugadores, compartieron camerino desde 2006 hasta 2009. Luego, Ibrahimovic fue al Fútbol Club Barcelona, en un intercambio que incluyó a Samuel Eto'o.

"I told him: ‘I have been waiting for this for 4 years."



Zlatan Ibrahimovic finally got his revenge on Marco Materazzi. pic.twitter.com/oZ18kJC7oR

— Squawka News (@SquawkaNews) December 5, 2019