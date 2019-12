Bernard Jean Étienne Arnault, millonario empresario francés, estaría interesado en comprar al AC Milan para sacarlo del mal momento que está viviendo desde hace varias temporadas.

Según informa La Repubblica, el magnate buscaría juntar nuevamente a Pep Guardiola y Lionel Messi. Ambos, ganaron un total de 14 títulos con el Fútbol Club Barcelona.

También, aseguran que el cuarto hombre con más dinero en el mundo, tendría en mente a Jurgen Klopp y Kylian Mbappé como otra opción para su proyecto en el histórico club.

French billionaire wants to reunite Messi and Guardiola in AC Milan buyout: https://t.co/3MQZo7zXSH pic.twitter.com/ByNCOxnMVT

— AS English (@English_AS) December 4, 2019