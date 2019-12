Messi: "Cuando Cristiano me empató me dolió"

Lionel Messi fue galardonado con su sexto Balón de Oro el lunes 2 de diciembre. El argentino se volvió a convertir en el máximo ganador del premio.

Luego de obtener el Balón de Oro, se conocieron las declaraciones del jugador del FC Barcelona a 'France Football'.

Messi no ganaba el premio desde el 2015, por lo que dio oportunidad para que Cristiano Ronaldo lo alcance con 5 en el 2017.

"Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más", confesó 'La Pulga'.

De la misma manera, el argentino resaltó que los títulos d equipo son los más importantes, aunque no le resta valor a los individuales.

Al ser preguntado si era el mejor jugador de la historia, Messi le quitó importancia a la pregunta.

"Honestamente, yo no sé quién es el mejor jugador de la historia", fueron las palabras del argentino.

Messi ganó los Balones de Oro en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Mientras Ronaldo hizo lo propio en el 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Luka Modric se quedó con el premio en el 2018.