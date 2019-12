El posteo de Messi tras ganar el Balón de Oro

A Lionel Messi no le alcanzan los estantes para acomodar sus premios individuales. Sin embargo, cada vez que recibe uno, se encarga de destacar la importancia de sus compañeros y de resaltar que su verdadero objetivo son los títulos del equipo.

En esta oportunidad, tras recibir su sexto Balón de Oro (es el primer jugador en la historia en lograrlo), la Pulga dejó un mensaje a través de su cuenta de Instagram en la que agradeció a los futbolistas del Barcelona y la Selección: "También es de todos ellos", escribió.

"Gracias a France Football y a los periodistas que me votaron. Este premio no lo podría haber ganado sin la ayuda de mis compañeros, tanto del Barcelona como de la Selección, por eso también es de todos ellos. Y por supuesto es de mi familia, a quienes también se lo dedico, y que tanto me apoyan cada día", posteó Messi.