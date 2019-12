Ibrahimovic regresaría al AC Milan

Zlatan Ibrahimovic, reconocido delantero sueco, habría llegado a un acuerdo para volver al AC Milan, luego de anunciar su salida de Los Angeles Galaxy de la MLS.

Según informan varios medios internacionales, el goleador habría decidido regresar al fútbol italiano hasta el final de temporada. En Inglaterra, se especulaba que el Tottenham estaba interesado en fichar delantero.

Esta temporada, consiguió ser nuevamente All Star del fútbol estadounidense, y anotó un total de 30 goles en 29 partidos con el Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic agrees to AC Milan return, according to reportshttps://t.co/unStsh4nIr

— The Sun Football (@TheSunFootball) December 2, 2019