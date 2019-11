Griezmann podría volver al Atlético de Madrid

Antoine Griezmann vivirá un encuentro muy especial este domingo 1 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, en el Wanda Metropolitano. El FC Barcelona visita al Atlético de Madrid, por lo que, en principio, la parroquia rojiblanca recibirá con una atronadora pitada al que era su ídolo, referencia y estrella hasta hace unos meses. No obstante, la relación entre la afición colchonera y ’El Principito’ quedó realmente trastocada después de la famosa decisión del galo.

Un Griezmann que, como reconoció en una entrevista concedida a la web de la UEFA, aún no termina de sentirse cómodo en el esquema de Ernesto Valverde: «Trato de aprender y entender cómo juegan mis compañeros de equipo. Todos son nuevos para mí. No controlo las carreras de Luis Suárez, Leo Messi y Ousmane Dembélé, los centrocampistas o mi lateral izquierdo. Trato de entender lo más rápido posible porque el equipo me necesita, pero, a veces, es difícil. Cuando tengo el balón, me falta confianza para pasar, para disparar a la portería, pero llegará con el tiempo».

A sus 28 años, el canterano de la Real Sociedad puede presumir de ser uno de los mejores futbolistas del planeta. Después de quedarse con la espina con la Selección de Francia en la Eurocopa 2016, celebrada en su país natal, se resarció por completo con la conquista del Mundial de Rusia 2018. Sin duda, el combinado nacional liderado por Didier Deschamps es uno de los máximos candidatos a suceder a Portugal en el trono del Viejo Continente el próximo verano.

Según datos recopilados por Transfermarkt, Griezmann suma, por ahora, 3 asistencias y 4 goles en lo que va de curso en LaLiga Santander. Habrá que estar al tanto de la figura del de Mâcon este fin de semana en el Metropolitano, ya que todo hace indicar que su acogida no será demasiado cálida y agradable. ¿Se cumplirá la ley del ex en el envite entre rojiblancos y culés?