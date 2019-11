Jonatan Cristaldo, futbolista de Racing de Avellaneda, fue denunciado por violencia de género por su pareja, Morella De las Heras. En un video que circula en redes sociales, la mujer enseña los golpes que recibió.

"Acá, cómo me dejó la cara, cómo me dejó. Cómo me arrastró por el piso, por el cuarto. Acá está el buenito. ¿Por qué no filmás esto ya que tanto te gusta grabar? Cómo me arrastró por acá, se ve el agua por el piso. Mirá cómo tengo la cara, toda hinchada", dijo De las Heras en las imágenes.

Cristaldo, fue desafectado por el conjunto argentino para el duelo de este fin de semana ante Defensa y Justicia.

La pareja de Cristaldo, con visibles marcas de golpes en el rostro: "Sé que ahora se viene una pesadilla con él"https://t.co/qtHtA2W6B1 — Diario Olé (@DiarioOle) November 29, 2019

Morella de las Heras (28) denunció a su pareja, Jonathan Cristaldo por agresión física. La denuncia se radicó en una comisaría del departamento de Rincón de Milberg, en Tigre. pic.twitter.com/3tCbwJQt5P — Nacho Genovart (@NachoGenovart) November 28, 2019