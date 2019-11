De Boer: "Nosotros le llamábamos Gabi-no-gol"

Frank De Boer, exentrenador del Inter de Milán, reveló el epodo que le decían a Gabriel Barbosa cuando formaba parte del plantel del conjunto italiano.

"No sabía mucho sobre él, pero me dijeron que era un jugador fantástico. Le llaman Gabigol pero nosotros le llamábamos Gabi-no-gol. Vino con nosotros con dos personas sólo para llevarle las redes sociales y un guardaespaldas pero no hizo nada", dijo en declaraciones para Fox Sports.

El brasileño, fichó en 2016 por el equipo de Milán, pero no pudo consolidarse. Luego de eso, lo prestaron al Benfica, Santos y Flamengo. Este año, fue la gran figura del 'Fla' en todas sus competiciones.