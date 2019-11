Zidane: "Bale está y voy a contar con él"

Zinedine Zidane ha tenido que torear este viernes nada más y nada menos que una decena de preguntas sobre Gareth Bale en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad. Más de la mitad de los minutos los destinó el técnico a responder a cuestiones sobre las últimas salidas de tono del galés.

Sin saber qué pasará dentro del vestuario, en público le defendió. “Creo que se hace mucho ruido por el tema de Bale y lo más importante es concentrarse en el fútbol. Es demasiado ya. Se ha ido con Gales, ha jugado y ahora estamos encantados de que esté aquí. Yo solo voy a mirar lo deportivo, no lo que se dice fuera. No estoy aquí para valorar eso, no me interesa”, dijo tajante.

“Vosotros haced lo que queráis. Esta es la segunda pregunta que me hacéis sobre él y no voy a contestar más. Lo de Gareth es que cuando miras lo que ha dado... No hay que ver más allá. La afición tiene que estar con él y con nosotros, siempre. Pueden pasar cosas fuera, pero dentro solo miramos lo deportivo”, insistió elevando un poco el tono.

Pese al aviso de ‘Zizou’, llegaron más preguntas. Y las contestó: “Sí, hablé con Bale como con todos. Y ya está, no me interesa contestar lo de fuera. Pero él está bien y ha entrenado con normalidad. ¿Si está más feliz con Gales? Igual es por el idioma. No lo sé. Él, dentro del vestuario está bien”. No desveló el francés si el delantero sería titular mañana: “No te voy a contestar a eso pero sabemos lo que los puede aportar. Somos muchos y como siempre cuento con todos”.

Preguntado de nuevo sobre el ex del Tottenham y sobre si lo que había hecho con el asunto de la bandera no era reirse del Real Madrid, insistió: “No voy a entrar en eso. No es mi competencia. Es mi jugador y ya está”. “Bale es un jugador importante, siempre lo ha demostrado y lo va a seguir haciendo. Cuando está bien, y ahora lo está, voy a contar con él”.