Eden Hazard: "Nunca jugaré con el PSG"

Eden Hazard, futbolista del Real Madrid, reveló en una entrevista para L'Equipe que rechazó una oferta del Paris Saint Germain.

"Nunca jugaré con el PSG. Ellos me han querido a menudo. Yo no tenía la intención de volver a la Ligue 1 a otro club que no sea el Lille. Yo siempre les he dicho no. En mi cabeza, todo está claro. Es un equipo que te permite ganar la Champions, pero no está entre mis prioridades. Si vuelvo a la Ligue 1, será al Lille", dijo el belga.

Hazard, llegó en esta temporada al Madrid, luego de que los españoles pagaran 100 millones de euros al Chelsea de la Premier League.