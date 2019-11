El Tottenham armó una revolución en menos de 24 horas. El martes por la noche se anunció el despido de Mauricio Pochettino y este miércoles por la mañana José Mourinho asumió como su reemplazante y ya dirigió su primera práctica.

"No podría estar más feliz y si no fuera tan feliz como lo estoy, no estaría aquí. ¿Qué puedo prometer? Pasión, verdadera pasión. Pasión por mi trabajo, pero también pasión por mi club, así es como ha sido durante toda mi carrera y, obviamente, quiero probar todo para brindar felicidad a todos los que aman el club'', declaró el portugués al sitio oficial de su nuevo club.

Ahora, el sitio británico Daily Mail publicó detalles del contrato que acordó la institución con el ex técnico del Real Madrid y del Manchester United, entre otros equipos. Si bien aún no se hicieron oficiales las cifras, el medio asegura que Mou embolsará USD 19,3 millones por año y su vínculo se extenderá hasta la temporada 2022/23. Este número duplica al que recibía Pochettino en su cuenta bancaria.

De esta manera, el portugués quedó detrás solamente de Pep Guardiola, a quien el Manchester City le paga USD 25,8 millones por su trabajo. Lo más llamativo es que a pesar de que hace 11 meses que no dirige, el Tottenham le dará un mejor salario que otros clubes a entrenadores que tienen un presente brillante. Diego Simeone, ídolo del Atlético Madrid, gana USD 16,7 millones por temporada y ahora ha quedado relegado al tercer puesto de los más asalariados. Otro dato curioso es que Jürgen Klopp, campeón de la Champions League con el Liverpool, está décimo en el ranking, por debajo de Antonio Conte, Ernesto Valverde y Thomas Tuchel, entre otros.